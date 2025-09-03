В Кургане подростки сожгли пластиковые трубы на 38 миллионов рублей

В Кургане группа подростков устроила масштабный пожар, в результате которого полностью уничтожена крупная партия пластиковых труб для канализационных систем на сумму 38 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.ru.

Спасатели тушат пожар. Видео © VK / ГУ МЧС России по Курганской области

«Ущерб от сгоревших в Заозерном районе пластиковых труб составил 38 миллионов рублей», — сообщил источник издания.

Всё случилось 31 августа в Заозерном районе города неподалёку от школы №52. Возгорание произошло на площади около тысячи квадратных метров. По имеющейся информации, незадолго до возгорания на территории были замечены подростки, которых впоследствии и признали виновниками инцидента.

Правоохранительные органы уже установили личности всех молодых людей, причастных к поджогу. В отношении их родителей составлены административные протоколы. Как отмечается, несовершеннолетние фактически признали свою вину, когда их задержали на месте. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Для ликвидации огня пожарным расчётам потребовалось более часа. К тушению были привлечены 33 сотрудника МЧС и восемь специализированных машин.