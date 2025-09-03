Мессенджер MAX
3 сентября, 13:22

Оригинальностью не блещут: В США оценили попытку Украины «скопировать» у России авиабомбу

TWZ: Киев рассчитывает, что новая бомба с УМПК осложнит работу ПВО России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Marek P

Украинские вооружённые силы рассчитывают, что созданный ими аналог российских планирующих авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции сможет осложнить работу российской системы ПВО. Такую оценку приводит обозреватель американского издания The War Zone Томас Ньюдик, комментируя сообщения о начале оснащения истребителей МиГ-29 подобными боеприпасами.

«Появление этого оружия на МиГе подчёркивает постоянные усилия Украины по созданию боеприпасов для дистанционного поражения целей, защите своих воздушных средств и повышению эффективности атак по российским целям по всей линии фронта. Возможно, самое важное заключается в том, что эта разработка подчёркивает стремление Украины внедрять более современное собственное оружие, снижая зависимость от западных поставок», — говорится в публикации.

Ньюдик обратил внимание, что конструктивно украинская 500-килограммовая бомба практически не отличается от российской модели и оснащена схожим комплектом выдвижных крыльев. По данным украинской прессы, дальность применения боеприпаса составляет 60 километров, в то время как российский аналог, согласно его информации, способен поражать цели на расстоянии до 74 километров.

Что касается систем наведения, то, как утверждает обозреватель, разработчики надеются достичь большей точности по сравнению с российским УМПК. Они намерены это сделать за счёт использования локально разработанного пакета наведения. И вместе с тем планируют внедрить неизвестную французскую технологию, которая должна обладать повышенной устойчивостью к радиоэлектронным помехам.

Напомним, что ВСУ проводят испытания копии российской высокоточной авиабомбы с УМПК на истребителе МиГ-29. У Украины осталось около 35 истребителей МиГ-29, которые потенциально могут быть использованы для применения высокоточных бомб. Испытания продолжаются в рамках усилий по созданию собственных высокоточных авиационных вооружений.

Юлия Сафиулина
