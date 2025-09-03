Путин даст пресс-конференцию по итогам визита в Китай
Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»
Президент России Владимир Путин даст преcc-конференцию по итогам визита в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Сейчас идут последние приготовления к мероприятию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © Telegram / «Кремль. Новости»
Президент России находится в Китае с 31 августа. Сначала глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и провёл на его площадке несколько двусторонних встреч. Затем Путин прибыл в Пекине, где состоялись трёхсторонние переговоры России, Китая и Монголии. Кроме того, президент РФ провёл ещё ряд двусторонних встреч.
Сегодня, 3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Российский лидер принял участие в мероприятии в качестве главного гостя. Путин отметил, что парад прошёл блестяще.