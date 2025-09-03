Псих-импотент, зарезавший сотрудницу кафе в Кузбассе, был под наркотиками
СК: Преступник, убивший девушку в кафе в Новокузнецке, был под наркотиками
Мужчина, убивший 19-летнюю сотрудницу кафе в Новокузнецке, был под наркотиками в момент совершения преступления. Об этом сообщает Следком Кемеровской области.
Следователи пришли на место убийства. Видео © Telegram / Следком Кузбасса
Молодая девушка не успела покинуть кафе, когда нападавший несколько раз ударил её в область груди. Она скончалась на месте, не получив ни малейшего шанса на спасение.
Псих, который на неё напал, в момент своего буйства был под веществами. Сейчас он в СИЗО.
«Проведённое ему медицинское освидетельствование показало, что в момент совершения противоправного деяния он находился в состоянии наркотического опьянения», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Новокузнецке неадекватный мужчина зарезал сотрудницу местного кафе. В процессе он орал, что у него «вырезаны все органы» и есть большие проблемы с потенцией. Убийца просидел в заведении час, прежде чем устроил бойню.
