3 сентября, 14:01

Путин: Визит лидеров в Китай демонстрирует единство в достижении общих целей

Обложка © Kremlin.ru

Визит большого количества мировых лидеров в Китай по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне имеет символическое значение. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.

«Единство всех собравшихся — это важная демонстрация позитивного настроя и уверенности, что мы сможем достигать целей», — заявил российский лидер.

Путин назвал своевременной инициативу Си Цзиньпина о глобальном управлении
Сегодня, 3 сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвящённый 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Российский лидер принял участие в мероприятии в качестве главного гостя. Путин отметил, что парад прошёл блестяще.

Мария Любицкая
