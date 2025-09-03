«Даже если не хочется»: Звезда «Каменской» раскрыл, как поддерживает форму для съёмок

Актёр Олег Андреев, известный по ролям в «Улицах разбитых фонарей» и «Каменской», объяснил феномен популярности детективных сериалов. Секрет своего амплуа и необходимость всегда быть в форме звезда раскрыла в интервью Леди Mail.

«Играть людей в погонах меня действительно зовут из-за типажа. Я из тех, кому идёт форма. Что касается зрителей, то они такой формат любят из-за интриги. Многим нравится адреналин в сюжетах, особенно если у них работа рутинная», — рассказал артист.

Как объяснил актёр, его профессия подразумевает регулярные занятия спортом, даже когда нет особого желания, поскольку съёмки часто связаны с трюками, бегом и драками. Кроме физических нагрузок, для поддержания формы он придерживается принципов здорового и раздельного питания, старается не переедать и избегать еды на ночь, хотя иногда это даётся тяжело.