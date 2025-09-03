В Пекине состоялся масштабный парад, приуроченный к 80-летию завершения Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Это мероприятие ярко иллюстрировало военную мощь Китая. Россия, в свою очередь, подтвердила свою приверженность исторической памяти, что является одной из сильнейших черт национального характера, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Что касается реакции западных стран, то они оказываются в замешательстве. Официальные представители ЕС и НАТО не знают, как реагировать на события. Европа, в частности, стремится активно продвигать антироссийские позиции, однако успешные мероприятия в Китае отвлекают от этой кампании. В результате этого наблюдаются противоречивые высказывания со стороны официальных лиц, пояснил Карасин.

«Я убеждён, что все позиции России обозначены достаточно чётко, никакой тут суеты и зигзагообразности нет, в отличие от стран НАТО и Евросоюза. А вот там суета заметна», — подчеркнул сенатор в беседе с телеканалом «Звезда».