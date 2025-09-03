Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 14:13

Путин: РФ против Украины в НАТО, но против её членства в ЕС ничего не имеет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не допустит, чтобы Украина присоединилась к НАТО, однако у Москвы нет претензий по поводу возможного вступления Киева в Евросоюз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение её право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет», — пояснил Путин.

Он добавил, что Россия не имеет претензий к возможному вступлению Украины в Евросоюз.

В США раскрыли детали разговора Клинтона и Путина о расширении НАТО
В США раскрыли детали разговора Клинтона и Путина о расширении НАТО

Ранее Владимир Путин заявил, что НАТО предприняло попытку вобрать в себя все страны бывшего СССР, из-за чего Россия была вынуждена что-то предпринимать, ведь у неё под боком формировался далеко не дружественный военный альянс.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • НАТО
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar