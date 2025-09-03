Путин: РФ против Украины в НАТО, но против её членства в ЕС ничего не имеет

Россия не допустит, чтобы Украина присоединилась к НАТО, однако у Москвы нет претензий по поводу возможного вступления Киева в Евросоюз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение её право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет», — пояснил Путин.

Он добавил, что Россия не имеет претензий к возможному вступлению Украины в Евросоюз.