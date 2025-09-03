Мессенджер MAX
3 сентября, 14:38

Путин охарактеризовал Зеленского как действующего главу администрации

Президент России Владимир Путин высказал сомнения относительно легитимности Владимира Зеленского в качестве главы украинского государства после истечения срока его полномочий. На пресс-конференции по итогам визита в Китай российский лидер дал правовую оценку текущему статусу главы киевского режима в ответ на вопрос корреспондента Life.ru Александра Юнашева.

«В соответствии с конституцией Украины, никаких способов продления полномочий президента не предусмотрено. Избрался на 5 лет5 лет прошловсё. Закончились полномочия. Есть положение, согласно которому в условиях военного положения выборы не проводятся, это правда. Но это не значит, что полномочия пролонгируются. Его полномочия передаются спикеру Рады», — заявил Путин.

Российский лидер также охарактеризовал Зеленского как «действующего главу администрации», подчеркнув, что проведение встречи с ним возможно исключительно при условии тщательной подготовки такого мероприятия.

Ранее Путин заявил, что страны способны выработать общие позиции по гарантиям безопасности Украины после завершения конфликта. Он отметил, что эта тема уже была предметом обсуждения во время его переговоров с американским президентом на Аляске, и подчеркнул, что вероятность выработки компромисса существует.

