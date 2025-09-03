Путин охарактеризовал Зеленского как действующего главу администрации

Президент России Владимир Путин высказал сомнения относительно легитимности Владимира Зеленского в качестве главы украинского государства после истечения срока его полномочий. На пресс-конференции по итогам визита в Китай российский лидер дал правовую оценку текущему статусу главы киевского режима в ответ на вопрос корреспондента Life.ru Александра Юнашева.

«В соответствии с конституцией Украины, никаких способов продления полномочий президента не предусмотрено. Избрался на 5 лет — 5 лет прошло — всё. Закончились полномочия. Есть положение, согласно которому в условиях военного положения выборы не проводятся, это правда. Но это не значит, что полномочия пролонгируются. Его полномочия передаются спикеру Рады», — заявил Путин.

Российский лидер также охарактеризовал Зеленского как «действующего главу администрации», подчеркнув, что проведение встречи с ним возможно исключительно при условии тщательной подготовки такого мероприятия.