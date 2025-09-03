«Не только мем»: Продюсер раскрыл, сколько заработали Крутой и Николаев за главный хит сентября

Уже много лет 3 сентября в России связано с известным шлягером Михаила Шуфутинского. Песня «Третье сентября», увидевшая свет в 1993 году, была создана Игорем Николаевым и Игорем Крутым. По словам продюсера Сергея Дворцова, авторы хита могли заработать немалые деньги.

«По 2 миллиона рублей каждый [из авторов] точно получил. Это хит хитовый. [Песня] «Третье сентября» стала давно не только мемом. У каждого своя ассоциация с этим днём. Он – важная часть для каждого жителя нашей страны», — подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».

Изначально композиция предназначалась не для Шуфутинского, а для другого певца. Евгений Кобылянский работал над её аранжировкой. В 2011 году эта песня, ранее воспринимавшаяся как обычная, внезапно превратилась в интернет-мем. А сам Михаил Шуфутинский, благодаря вирусной популярности трека в сети, сумел извлечь из него выгоду.