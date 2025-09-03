Мессенджер MAX
3 сентября, 14:30

Путин заявил, что Россия не допустит наплевательского отношения к себе

Обложка © Life.ru

Россия не позволит пренебрежительно относиться к своим интересам, подчеркнул президент Владимир Путин. Глава государства также указал, что в начале спецоперации виноваты те, кто проигнорировал интересы России в сфере безопасности.

«Если кто-то считает, что можно так наплевательски относиться к народу нашей страны, то должен знать, что мы таких вещей, когда Россия безвольно смотрит на происходящие вокруг неё события и никак не реагирует, таких вещей мы никогда допускать не будем», — заявил Путин на пресс-конференции в Пекине, комментируя ситуацию на Украине.

Путин: ВС РФ наступают повсеместно, пока ВСУ пытаются затыкать дыры в обороне
Также глава государства заявил, что видит определённый «свет в конце тоннеля» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Однако если этого «света» не будет, придётся продолжить решение конфликта вооружённым путём.

