Путин заявил, что Россия не допустит наплевательского отношения к себе

Россия не позволит пренебрежительно относиться к своим интересам, подчеркнул президент Владимир Путин. Глава государства также указал, что в начале спецоперации виноваты те, кто проигнорировал интересы России в сфере безопасности.

«Если кто-то считает, что можно так наплевательски относиться к народу нашей страны, то должен знать, что мы таких вещей, когда Россия безвольно смотрит на происходящие вокруг неё события и никак не реагирует, таких вещей мы никогда допускать не будем», — заявил Путин на пресс-конференции в Пекине, комментируя ситуацию на Украине.