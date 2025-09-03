Перекинулись парой слов: Путин рассказал о встрече с Алиевым в Китае

Президент РФ Владимир Путин сообщил о кратком общении с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе мероприятия. Российский лидер отметил, что их диалог ограничился несколькими фразами приветственного характера.

«Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, перекинулись 2-3 словами. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и России и взаимный интерес к их развитию в конце концов расставит всё на свои места», — ответил он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.