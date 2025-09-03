Перекинулись парой слов: Путин рассказал о встрече с Алиевым в Китае
Путин: Перекинулся с Алиевым двумя-тремя словами
Президент РФ Владимир Путин сообщил о кратком общении с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе мероприятия. Российский лидер отметил, что их диалог ограничился несколькими фразами приветственного характера.
«Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, перекинулись 2-3 словами. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и России и взаимный интерес к их развитию в конце концов расставит всё на свои места», — ответил он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Напомним, сегодня в Пекине состоялись торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине посетили лидеры 26 государств. Затем состоялся торжественный приём в Доме народных собраний. Во время мероприятия также присутствовал Ильхам Алиев. По словам Дмитрия Пескова, Путин не проводил предметных переговоров с лидером Азербайджана в Пекине.