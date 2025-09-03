Путин рассказал про дискуссии о продолжительности жизни, сделав предупреждение миру

Продолжительность жизни существенно увеличится благодаря средствам оздоровления и прогрессу в медицине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя свою беседу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Эту тему в своё время развивал господин [бывший премьер-министр Италии Сильвио] Берлускони. Современные средства медицины позволяют человечеству наделяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом увеличится», — заявил Путин.

Глава государства при этом предупредил, что к 2050 году людей старше 65 лет будет больше, чем 5-6 летних детей. Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия — о чём нынешним поколениям необходимо помнить.