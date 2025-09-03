Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 14:50

Путин рассказал про дискуссии о продолжительности жизни, сделав предупреждение миру

Путин уверен в росте продолжительности жизни благодаря медицине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Продолжительность жизни существенно увеличится благодаря средствам оздоровления и прогрессу в медицине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя свою беседу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Эту тему в своё время развивал господин [бывший премьер-министр Италии Сильвио] Берлускони. Современные средства медицины позволяют человечеству наделяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом увеличится», — заявил Путин.

Глава государства при этом предупредил, что к 2050 году людей старше 65 лет будет больше, чем 5-6 летних детей. Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия — о чём нынешним поколениям необходимо помнить.

Путин: Длительный визит в Китай позволил обсудить важные темы с Си Цзиньпином
Путин: Длительный визит в Китай позволил обсудить важные темы с Си Цзиньпином

Ранее Владимир Путин заявлял, что визит большого количества мировых лидеров в Китай имеет символическое значение. Он демонстрирует единство стран в достижении общих целей.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar