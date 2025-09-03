Путин: Длительный визит в Китай позволил обсудить важные темы с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин поделился впечатлениями от своего длительного визита в Китай, в ходе которого он провёл серию встреч с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер отметил особую важность продолжительного формата визита для углублённого диалога между двумя странами.

Глава государства отметил, что продолжительный формат визита создал уникальные условия для продуктивного обсуждения ключевых вопросов не только в рамках официальных переговоров, но и в неформальной обстановке. Он указал, что многократные встречи в дружеской атмосфере позволили сторонам детально обсудить весь спектр тем, представляющих взаимный интерес, что оказалось чрезвычайно важным и полезным для развития двусторонних отношений.