В России предложили удвоить страховой стаж за годы ухода за детьми

Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой об изменении порядка исчисления страхового и трудового стажа для россиян, ухаживающих за детьми. О предложении, направленном в Госдуму, политик рассказал в комментарии для 360.ru.

«Для нашей партии принципиально важно, чтобы труд матерей и отцов, которые занимаются воспитанием детей, признавался полноценным трудом. Потому что они выполняют тяжёлую и ответственную работу, и государство должно её ценить», — прокомментировал Миронов.

По словам лидера партии, действующее законодательство содержит дискриминационные нормы, ограничивающие максимальный период ухода за детьми шестью годами. Миронов назвал такое правило абсурдным, которое де-юре ограничивает количество детей в семье. Он подчеркнул, что законопроект устраняет эту несправедливость и повышает социальную защиту родителей, особенно многодетных.

Суть инициативы заключается в том, чтобы засчитывать каждый период ухода за ребёнком до полутора лет в страховой и трудовой стаж в двойном размере и без каких-либо ограничений. Как пояснил Миронов, например, мать четверых детей получит не шесть, а двенадцать лет стажа. Это гарантирует родителям, посвятившим себя воспитанию, возможность в будущем выйти на полноценную пенсию.