Украина не собирается предпринимать действий для устранения глубинных причин текущего конфликта, что является ключевым требованием российской стороны. Такую оценку ситуации в эфире радио «Комсомольская правда» дал эксперт Института стран СНГ, заведующий отделом Украины Иван Скориков.

По его мнению, киевский режим будет в лучшем случае затягивать любые переговоры пустыми разговорами, а в худшем – планомерно им мешать. В качестве подтверждения этой тенденции Скориков указал на завершающую стадию кампании репрессий в отношении канонической Украинской православной церкви, которую сейчас, по его словам, ликвидируют юридически и лишают имущества.

«И новый этот законопроект о национальной памяти. Множество действий, которые говорят, что Киев не собирается устранять первопричины конфликта, чего требует Россия», — приводит kp.ru слова эксперта.