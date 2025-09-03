Мессенджер MAX
3 сентября, 15:00

«Забалтывать и срывать»: Политолог вскрыл тактику Киева на переговорах

Политолог Скориков: Украина не намерена устранять первопричины конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Украина не собирается предпринимать действий для устранения глубинных причин текущего конфликта, что является ключевым требованием российской стороны. Такую оценку ситуации в эфире радио «Комсомольская правда» дал эксперт Института стран СНГ, заведующий отделом Украины Иван Скориков.

По его мнению, киевский режим будет в лучшем случае затягивать любые переговоры пустыми разговорами, а в худшем – планомерно им мешать. В качестве подтверждения этой тенденции Скориков указал на завершающую стадию кампании репрессий в отношении канонической Украинской православной церкви, которую сейчас, по его словам, ликвидируют юридически и лишают имущества.

«И новый этот законопроект о национальной памяти. Множество действий, которые говорят, что Киев не собирается устранять первопричины конфликта, чего требует Россия», — приводит kp.ru слова эксперта.

Милонов назвал признаком апокалипсиса иск против канонической церкви на Украине
Милонов назвал признаком апокалипсиса иск против канонической церкви на Украине

Напомним, государственный департамент Украины по этнополитике и свободе вероисповеданий подал в суд иск о ликвидации Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) под руководством митрополита Онуфрия (Березовского). Данное обращение было передано на рассмотрение в Высший административный суд Украины.

Александра Мышляева
