3 сентября, 15:45

«Не хочет работать»: Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Дмитрий Песков и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в шутливой форме назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем. Тот во время итоговой пресс-конференции по завершении визита в Китай намекнул, что официальная встреча затянулась.

Пресс-секретарь заметил, что мероприятие может затянуться, на что Путин ответил решительным намерением завершать диалог. В шутливом тоне президент назвал Пескова лентяем, который не хочет работать и просто ленится стоять рядом. Эта реплика прозвучала как дружеская шутка в адрес помощника.

«Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится», — отметил Путин.

Путин заявил, что Россия не допустит наплевательского отношения к себе
Путин заявил, что Россия не допустит наплевательского отношения к себе

Ранее Владимир Путин подтвердил, что пресс-секретарь Дмитрий Песков проинформировал его о резких высказываниях канцлера Германии Фридриха Мерца. Глава российского государства охарактеризовал подобные высказывания как «неудачную попытку» снять ответственность с коллективного Запада за события на Украине.

Юлия Сафиулина
