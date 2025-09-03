«Не хочет работать»: Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Президент России Владимир Путин в шутливой форме назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем. Тот во время итоговой пресс-конференции по завершении визита в Китай намекнул, что официальная встреча затянулась.

Пресс-секретарь заметил, что мероприятие может затянуться, на что Путин ответил решительным намерением завершать диалог. В шутливом тоне президент назвал Пескова лентяем, который не хочет работать и просто ленится стоять рядом. Эта реплика прозвучала как дружеская шутка в адрес помощника.

«Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится», — отметил Путин.