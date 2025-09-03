«Не хочет работать»: Путин в шутку назвал Пескова лентяем
Путин пошутил, назвав Пескова лентяем
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в шутливой форме назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем. Тот во время итоговой пресс-конференции по завершении визита в Китай намекнул, что официальная встреча затянулась.
Пресс-секретарь заметил, что мероприятие может затянуться, на что Путин ответил решительным намерением завершать диалог. В шутливом тоне президент назвал Пескова лентяем, который не хочет работать и просто ленится стоять рядом. Эта реплика прозвучала как дружеская шутка в адрес помощника.
«Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится», — отметил Путин.
Ранее Владимир Путин подтвердил, что пресс-секретарь Дмитрий Песков проинформировал его о резких высказываниях канцлера Германии Фридриха Мерца. Глава российского государства охарактеризовал подобные высказывания как «неудачную попытку» снять ответственность с коллективного Запада за события на Украине.