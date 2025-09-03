«Фаза 2 и фаза 3»: Трамп раскрыл способ ускорить решение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает предпринимать действия в отношении России для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Так, он ввёл санкции против Индии, но пока что не перешёл к следующим этапам.

«Разве можно сказать, что не было действия, из-за которого Россия потеряла сотни миллиардов долларов? Вы называете это бездействием? Я ещё не реализовал ни вторую, ни третью фазу, но раз вы говорите, что было бездействие, думаю, вам стоит найти новую работу», — заявил Трамп.