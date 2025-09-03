«Фаза 2 и фаза 3»: Трамп раскрыл способ ускорить решение конфликта на Украине
Трамп: У США есть варианты на случай медленного решения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает предпринимать действия в отношении России для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Так, он ввёл санкции против Индии, но пока что не перешёл к следующим этапам.
«Разве можно сказать, что не было действия, из-за которого Россия потеряла сотни миллиардов долларов? Вы называете это бездействием? Я ещё не реализовал ни вторую, ни третью фазу, но раз вы говорите, что было бездействие, думаю, вам стоит найти новую работу», — заявил Трамп.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что дата проведения второго раунда переговоров с Дональдом Трампом остаётся неизвестной. Этой фразой он подчеркнул, что хотя конкретные договорённости о новой встрече на высшем уровне в настоящее время отсутствуют, российская сторона сохраняет открытость для диалога.