Украина не будет выводить войска из Донбасса. Соответствующее заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский, объясняя своё решение стратегической важностью региона для обороноспособности страны.

«Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. <...> Мы не будем делать такие подарки», — ответил он.

Глава государства подчеркнул, что Донбасс представляет собой ключевой элемент оборонительной линии Вооружённых сил Украины, и передача этих территорий не рассматривается ни при каких обстоятельствах. Зеленский также сослался на конституционные ограничения, которые, по его словам, делают подобный шаг юридически невозможным.