3 сентября, 16:40

Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украина не будет выводить войска из Донбасса. Соответствующее заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский, объясняя своё решение стратегической важностью региона для обороноспособности страны.

«Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. <...> Мы не будем делать такие подарки», — ответил он.

Глава государства подчеркнул, что Донбасс представляет собой ключевой элемент оборонительной линии Вооружённых сил Украины, и передача этих территорий не рассматривается ни при каких обстоятельствах. Зеленский также сослался на конституционные ограничения, которые, по его словам, делают подобный шаг юридически невозможным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о «гарантиях безопасности Украине» в обмен на территории никогда не ставился. Он отметил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, что данная тема никогда не обсуждалась.

