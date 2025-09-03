Сайлент Хилл по-украински: Жители Калуша показали смог после пожара на военных складах

Город Калуш на западе Украины оказался окутан дымом после масштабного пожара на территории промышленной площадки Kalush Industrial HUB. Как сообщают местные паблики, инцидент произошёл в ночь на 3 сентября в результате комбинированного удара крылатыми ракетами и беспилотниками типа «Герань». Жители говорят о сильном задымлении и едком запахе в городе.

Жители Калуша сняли город, окутанный дымом пожара на военных складах. Видео © Страна.ua

По информации ресурса «Донбасский партизан», возгорание охватило порядка 900 квадратных метров территории логистико-производственного кластера, полностью парализовав его работу. Огонь повредил складской ангар и погрузочную рампу, где осуществлялись операции по переупаковке, хранению и перегрузке военных комплектующих, поступавших через Польшу и Словакию.

Как отмечается, на объекте хранились электронные блоки, модули радиоэлектронной борьбы, элементы систем управления для бронетехники, включая комплектующие для польских самоходных артиллерийских установок Krab и бронетранспортёров Rosomak. Наличие высоконагруженной энергосистемы с трансформаторами ТМН-2500/35 и распределительными шкафами Siemens SIVACON S8 подтверждало интенсивную эксплуатацию промышленного оборудования в рамках военно-технических поставок.