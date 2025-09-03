Мессенджер MAX
3 сентября, 18:37

«Не приведи Господь»: Эксперт оценил новую китайскую ракету DF-5C

Эксперт Дандыкин: Ракета DF-41 является аналогом советской ракеты Сатана

Новая ракета DF-41, разработанная в Китае, является аналогом советской ракеты «Сатана», которая была принята на вооружение в конце 70-х годов. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, отметив, что в то время СССР опередил США в создании таких ракет.

Долететь ракета может куда угодно, в любую точку Америки. 15 тысяч километров — это серьёзно, Земля небольшая. И потом она может нести 10 боеголовок с разными делами. Здесь могут быть и гиперзвуковые блоки

«Китайцы совершили прорыв. У них раньше проблемы были с дальностью, а сейчас таких проблем нет. Всё она разнесет, но не приведи Господь. Это же ведь ядерные боеголовки», — указал он.

Эксперт сравнил DF-41 с российской ракетой «Сармат», которая имеет дальность 18 тысяч километров. Она способна осуществлять пуски с обоих полушарий Земли, обеспечивая высокую степень гибкости в выборе траектории полёта.

Напомним, что ракету DF-41 продемонстрировали на параде в Пекине во время представления стратегической ядерной триады страны. Комментатор парада обозначил её как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности на международной арене.

Полина Никифорова
