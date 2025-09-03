«Примет решение так или иначе»: Трамп озвучил послание для Путина

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него нет послания для его российского коллеги Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Президент Штатов подчеркнул, что Путин полностью осведомлён о его позиции по ключевым вопросам двусторонних отношений. Трамп также воздержался от каких-либо дополнительных комментариев относительно характера своих отношений с Путиным или содержания возможных диалогов между ними.

«У меня нет послания президенту Путину. Он знает мою позицию и примет решение так или иначе», — заявил Трамп.