«Примет решение так или иначе»: Трамп озвучил послание для Путина
У Трампа нет послания для Путина, но он знает о его позиции
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него нет послания для его российского коллеги Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.
Президент Штатов подчеркнул, что Путин полностью осведомлён о его позиции по ключевым вопросам двусторонних отношений. Трамп также воздержался от каких-либо дополнительных комментариев относительно характера своих отношений с Путиным или содержания возможных диалогов между ними.
«У меня нет послания президенту Путину. Он знает мою позицию и примет решение так или иначе», — заявил Трамп.
Напомним, что Трамп также планирует провести телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении России и Украины. Он отметил, что в ходе этих переговоров он сможет точно понять, что происходит.