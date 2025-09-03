Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
3 сентября, 18:14

«Примет решение так или иначе»: Трамп озвучил послание для Путина

У Трампа нет послания для Путина, но он знает о его позиции

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него нет послания для его российского коллеги Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Президент Штатов подчеркнул, что Путин полностью осведомлён о его позиции по ключевым вопросам двусторонних отношений. Трамп также воздержался от каких-либо дополнительных комментариев относительно характера своих отношений с Путиным или содержания возможных диалогов между ними.

«У меня нет послания президенту Путину. Он знает мою позицию и примет решение так или иначе», — заявил Трамп.

«Фаза 2 и фаза 3»: Трамп раскрыл способ ускорить решение конфликта на Украине
Напомним, что Трамп также планирует провести телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении России и Украины. Он отметил, что в ходе этих переговоров он сможет точно понять, что происходит.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
