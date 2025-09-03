Карлика, похитившего кенгуру из зоопарков, признали невменяемым
Иван Некрасов. Обложка © SHOT
Похитителя кенгуру из Ярославского и Калужского зоопарков Ивана Некрасова принудительно направят на психиатрическое лечение. Его признали невменяемым на момент совершения преступлений вследствие тяжёлого психического заболевания, сообщает прокуратура Калужской области.
«Суд <...> применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — указали в пресс-службе.
Напомним, осенью 2024 года 31-летний Иван Некрасов украл трёх кенгуру из Калужского и Ярославского зоопарков. Мужчину низкого роста задержали под Владимиром при попытке скрыться. Оказалось, что он уже успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку. Третий кенгурёнок скончался.