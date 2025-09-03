В России объявили о возможном повторении операции «Поток» в ДНР

Российские войска в ДНР провели операцию, похожую на «Поток» в Судже. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника», опубликовав видео с ползущими, предположительно, по газопроводу бойцами.

«Если предположить, что это видео не постановка, а фрагмент подготовки или проведения реальной операции, то мы имеем дело с повторением операции «Поток», — говорится в сообщении.