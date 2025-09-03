Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

3 сентября, 18:22

В России объявили о возможном повторении операции «Поток» в ДНР

Военная хроника: Российские военные повторили суджанскую операцию Поток в ДНР

Военные. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Российские войска в ДНР провели операцию, похожую на «Поток» в Судже. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника», опубликовав видео с ползущими, предположительно, по газопроводу бойцами.

«Если предположить, что это видео не постановка, а фрагмент подготовки или проведения реальной операции, то мы имеем дело с повторением операции «Поток», говорится в сообщении.

Российские войска освободили Фёдоровку в ДНР
Российские войска освободили Фёдоровку в ДНР

Операция «Поток» способствовала освобождению Курской области от ВСУ. На протяжении шести дней 800 штурмовиков ВС РФ передвигались к вражеским позициям по газопроводу, из которого откачали газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве и вышли под Суджей, удивив противника таким появлением.

Полина Никифорова
