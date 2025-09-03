Трамп сообщил, что даже не думал о том, что его не пригласили на парад в Пекине
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие приглашения на парад в Пекине по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии его не задело. По словам республиканца, он не ожидал оказаться среди участников этого мероприятия.
«Никогда даже не думал об этом до этого момента. Никогда не думал, что меня пригласят. Мне бы не следовало там находиться», — заявил американский лидер. Хозяин Белого дома добавил, что смотрел парад и назвал его впечатляющим.
Ранее Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину. Он призвал китайского лидера помнить о поддержке, которую Соединённые Штаты оказали Пекину в период Второй мировой войны. В ироничном ключе американский лидер попросил Си Цзиньпина передать свои самые тёплые приветствия президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, намекая на возможное совместное противостояние их стран интересам США.