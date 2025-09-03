Американские техномиллиардеры массово строят бункеры в ожидании апокалипсиса

Американские миллиардеры начали массово вкладывать средства в строительство частных подземных бункеров на случай глобальной катастрофы. Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, что современные убежища можно сравнить с роскошными апартаментами. Бункеры оборудованы биометрическими замками, нередко в них можно встретить подземные кинотеатры или винные погреба.

Спрос на такого рода сооружения резво увеличился после 2020 года. Стоимость самых дешёвых бомбоубежищ туннельного типа, которые популярны в Израиле, составляет порядка 20 тысяч долларов. Наиболее масштабные проекты, подобные бункеру Марка Цукерберга на Гавайях, стоят несколько миллионов долларов.

«Бункеры становятся очень распространенным явлением среди мировой элиты по всему миру, потому что им нужна некая страховка на случай, если мир действительно рухнет», — заявил Рон Хаббард, владелец компании Atlas Survival Shelters, специализирующейся на строительстве убежищ.

Он подчеркнул, что большинство клиентов тратят на бункер не более полумиллиона долларов. За эти деньги клиент получает вполне комфортное убежище с несколькими комнатами, двумя спальнями, кухней, ванной, прихожей, генераторной, комнатой дезактивации и аккумуляторной. Согласно наблюдениям Хаббарда, чаще всего миллиардеры предпочитают иметь несколько таких бункеров — по одному на каждый объект недвижимости, вместо одного большого.