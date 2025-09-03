Москвичам рассказали, когда бабье лето достигнет своего апогея

В столичном регионе в ближайшие дни ожидается заметное потепление в связи с «раскрытием» бабьего лета, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своих соцсетях. По его словам, на смену затяжной прохладе постепенно придёт тёплый антициклон, который обеспечит возвращение условий, близких к летним.

«В четверг синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится областью повышенного атмосферного давления, по которой своим «хвостом» скользнёт слабовыраженный тёплый фронт, отметившись очередным натеканием «экранирующей» облачности с минимальной вероятностью осадков. Из-за плотных туч в сумерках в Москве будет не ниже +9…+12, а после полудня не выше +15…+18», — заявил он.

В пятницу погодная картина существенно не изменится: небо останется закрытым серыми тучами. Ночные значения составят около +8…+11, днём столбики термометров поднимутся до +17…+20. Но ситуация изменится в субботу. Усиление антициклона обеспечит больше солнечного света, что позволит воздуху прогреться до +19…+22. Эти показатели близки к норме конца июня и начала августа.

Самое заметное потепление ожидается в воскресенье. Рост давления достигнет пика, и в условиях ясного неба днём прогнозируется +21…+24 — уровень, характерный для середины июля. Понедельник сохранит комфортный характер погоды: даже при большей облачности дневная температура вновь превысит +20 градусов.