Сильное, но опасное средство: Диетолог рассказала, какой вред организму наносит хрен

Хрен — острый, пряный и очень полезный корень. Но вместе с его сильными свойствами приходит и необходимость осторожности, особенно когда речь идёт о настойках и домашних заготовках, предупредила подписчиков Life.ru врач-диетолог Ольга Чунтонова.

Хрен издавна используется и как приправа, и как лечебное средство. В нём содержатся вещества, которые стимулируют пищеварение, помогают бороться с инфекциями и улучшают обмен веществ. Его острота — это не просто вкус, а результат активных соединений, которые действительно влияют на наш организм. Ольга Чунтонова Врач-диетолог

Эксперт предупреждает, что в больших количествах хрен способен раздражать слизистую желудка и кишечника. Это может привести к боли, изжоге, а у людей с гастритом или язвой — к обострению болезни. Кроме того, стоит помнить, что в настойках концентрация активных веществ выше, чем в обычных блюдах. Передозировка может вызвать тошноту, головокружение и общее недомогание. Особенно осторожно нужно быть детям, беременным женщинам и людям с заболеваниями печени и желудка.

«Иногда хрен вызывает кожные реакции или отёки. Если вы впервые пробуете настойку или блюда с большим количеством хрена, начинайте с малого и наблюдайте за своим состоянием», — советует специалист.

При гипертонии, сердечно-сосудистых проблемах или воспалениях ЖКТ хрен может быть небезопасен. В этих случаях его употребление лучше обсудить с врачом.

Как использовать хрен с пользой: • Добавляйте в блюда небольшими порциями, а настойки готовьте строго по рецепту. • Никогда не принимайте настойку на голодный желудок. • Начинайте с минимальной дозы и следите за реакцией организма. • Храните настойки в недоступном для детей месте. • Используйте хрен именно в сезон, когда он наиболее полезен.

«Хрен — это сильное и ценное средство, но пользоваться им нужно разумно. Важно помнить: даже натуральные продукты при неправильном применении могут навредить. Пусть хрен станет вашей поддержкой, а не причиной проблем», — заключает собеседница Life.ru.