Появились новые подробности об элитном круизе в США, отменённом из-за задержания

Организаторы круиза для российских туристов, отменённого из-за ареста в США бизнесмена Юрия Гугнина, соблюдали все необходимые нормативные требования, однако условия оплаты диктовала французская компания Ponant, которой принадлежит судно. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил сооснователь агентства премиальных путешествий Neverend Борис Пустовойтов.

«Именно по настоянию Ponant в схему был введен платёжный брокер — компания Evita. Мы неоднократно предлагали оплачивать фрахт напрямую без посредников, но французская сторона категорически отказывала и фактически выдвинула нам ультиматум по вводу платёжного брокера в цепочку платежей», — рассказал собеседник агентства.

Пустовойтов отметил, что выбранный платёжный брокер, по данным французской стороны, прошёл все необходимые проверки и был одобрен руководством Ponant. Он также подчеркнул, что все расчёты по организации круиза осуществлялись посредством банковских переводов между организациями, без использования криптовалют.

В настоящее время вся информация, касающаяся финансовых операций, передана во французский суд, где 5 сентября состоится второе слушание по делу. Пустовойтов выразил надежду на объективное рассмотрение дела и заявил о защите интересов клиентов. Он сообщил, что всем участникам несостоявшегося круиза предложена возможность возврата средств, выбора другого путешествия или сохранения средств на депозите для последующего использования.