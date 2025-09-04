Появились новые подробности об элитном круизе в США, отменённом из-за задержания
Neverend: Организаторы круиза для россиян соблюдали все нормативные требования
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dietwal
Организаторы круиза для российских туристов, отменённого из-за ареста в США бизнесмена Юрия Гугнина, соблюдали все необходимые нормативные требования, однако условия оплаты диктовала французская компания Ponant, которой принадлежит судно. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил сооснователь агентства премиальных путешествий Neverend Борис Пустовойтов.
«Именно по настоянию Ponant в схему был введен платёжный брокер — компания Evita. Мы неоднократно предлагали оплачивать фрахт напрямую без посредников, но французская сторона категорически отказывала и фактически выдвинула нам ультиматум по вводу платёжного брокера в цепочку платежей», — рассказал собеседник агентства.
Пустовойтов отметил, что выбранный платёжный брокер, по данным французской стороны, прошёл все необходимые проверки и был одобрен руководством Ponant. Он также подчеркнул, что все расчёты по организации круиза осуществлялись посредством банковских переводов между организациями, без использования криптовалют.
В настоящее время вся информация, касающаяся финансовых операций, передана во французский суд, где 5 сентября состоится второе слушание по делу. Пустовойтов выразил надежду на объективное рассмотрение дела и заявил о защите интересов клиентов. Он сообщил, что всем участникам несостоявшегося круиза предложена возможность возврата средств, выбора другого путешествия или сохранения средств на депозите для последующего использования.
Как сообщалось ранее, арест криптопредпринимателя Юрия Гугнина, выступавшего в качестве платёжного посредника между французской Ponant и дубайской TRVL, стал причиной расторжения контракта судовладельцем с туроператором Neverend и, как следствие, срыва круиза на Северный полюс. Эксклюзивное двухнедельное путешествие на лайнере Ponant Le Commandant Charcot, стоимость которого достигала 200 тысяч долларов с человека, включало выступления звёзд и должно было стать событием сезона для путешественников.