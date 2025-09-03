Билеты до 200 тысяч долларов: Арест криптобогача в США лишил россиян элитного круиза на Северный полюс

Роскошный круиз на Северный полюс для богачей на самом современном ледокольном лайнере Ponant Le Commandant Charcot был отменён из-за ареста в США российского криптопредпринимателя Юрия Гугнина. Как сообщает Financial Times, эксклюзивное двухнедельное путешествие в августе, стоимость которого достигала 200 тысяч долларов с человека, включало выступления звёзд и должно было стать событием сезона для элитных путешественников.

Компания российского бизнесмена, арестованного в США по обвинению в отмывании $530 млн, выступала платёжным посредником между французской круизной компанией Ponant и российским туроператором TRVL, зафрахтовавшим люксовый лайнер для элитного круиза на Северный полюс. После ареста бизнесмена Ponant аннулировала запланированное на август путешествие, что привело к финансовому спору между компаниями.

Согласно исковому заявлению, поданному TRVL в международный арбитраж, французская сторона отказалась возвращать $5,8 млн из общей суммы фрахта в $8,5 млн, несмотря на срыв мероприятия. Российская компания требует взыскать с Ponant порядка $7 млн, включая компенсацию убытков и неустойку.

По данным FT, отмена круиза имеет катастрофические последствия для организаторов: 165 клиентов, уже оплативших путешествие, могут подать иски против турфирм. Гугнин, переехавший в США вскоре после начала специальной военной операции на Украине, свою вину отрицает.