Билеты до 200 тысяч долларов: Арест криптобогача в США лишил россиян элитного круиза на Северный полюс
FT: Арест криптомиллионера Гугнина в США сорвал роскошный круиз для богачей
Судно Ponant Le Commandant Charcot . Обложка © ТАСС / Christian Charisius
Роскошный круиз на Северный полюс для богачей на самом современном ледокольном лайнере Ponant Le Commandant Charcot был отменён из-за ареста в США российского криптопредпринимателя Юрия Гугнина. Как сообщает Financial Times, эксклюзивное двухнедельное путешествие в августе, стоимость которого достигала 200 тысяч долларов с человека, включало выступления звёзд и должно было стать событием сезона для элитных путешественников.
Компания российского бизнесмена, арестованного в США по обвинению в отмывании $530 млн, выступала платёжным посредником между французской круизной компанией Ponant и российским туроператором TRVL, зафрахтовавшим люксовый лайнер для элитного круиза на Северный полюс. После ареста бизнесмена Ponant аннулировала запланированное на август путешествие, что привело к финансовому спору между компаниями.
Согласно исковому заявлению, поданному TRVL в международный арбитраж, французская сторона отказалась возвращать $5,8 млн из общей суммы фрахта в $8,5 млн, несмотря на срыв мероприятия. Российская компания требует взыскать с Ponant порядка $7 млн, включая компенсацию убытков и неустойку.
По данным FT, отмена круиза имеет катастрофические последствия для организаторов: 165 клиентов, уже оплативших путешествие, могут подать иски против турфирм. Гугнин, переехавший в США вскоре после начала специальной военной операции на Украине, свою вину отрицает.
Лайнер Ponant Le Commandant Charcot длиной 150 метров, способный вместить 245 пассажиров и 215 членов экипажа, считается одним из самых технологичных полярных судов в мире, предлагая уровень комфорта, сопоставимый с пятизвёздочными отелями.
Ранее Life.ru рассказывал, что россиянка вместе с ещё двумя туристами из РФ, а также девятью гражданами Китая устроила голодовку на борту лайнера SH Diana в знак протеста. Во время круиза судно со 170 пассажирами застряло в Антарктике из-за поломки двигателя. Капитан принял решение отменить большую часть высадок на сушу, чтобы вовремя добраться до Антарктиды и к 3 декабря прийти в аргентинскую Ушуайю. При этом компания, организовавшая путешествие, отказалась компенсировать полную стоимость отдыха, пообещав вернуть 50% или предоставить скидку в 65% на следующий круиз. Россиянка, которая копила на поездку три года, не согласилась с этими условиями. Позже спор был урегулирован.