«Всё было не зря»: Голодавшая на круизе в Антарктиду россиянка добилась компенсации
Голодавшая на лайнере SH Diana россиянка урегулировала спор с организаторами
Туристка из Волгограда Наталья Литвинова перед посадкой на лайнер SH Diana. Фото © Телеграм / travel_litvinova
Жительница Волгограда Наталья Литвинова, голодавшая пять дней на лайнере SH Diana по пути в Антарктиду, сообщила, что не имеет больше претензий к организаторам тура. По словам россиянки, конфликт удалось урегулировать мирным способом.
«Рада сообщить, что всё разрешилось. Достигнута договорённость с компанией, которая меня устроила. Инцидент исчерпан. Претензий с моей стороны больше нет. Большое спасибо за помощь», — заявила Литвинова в беседе с «Газетой.Ru».
Известно, что женщина вместе с другими туристами прибыла на конечную точку круиза — в аргентинскую Ушуайю. Об условиях компенсации она говорить не стала, отметив, что не может их разглашать. Путешественница поблагодарила всех за поддержку, отметив, что «всё было не зря».
Напомним, россиянка вместе с ещё двумя туристами из РФ, а также девятью гражданами Китая устроила голодовку на борту лайнера SH Diana в знак протеста. Во время круиза судно со 170 пассажирами застряло в Антарктике из-за поломки двигателя. Капитан принял решение отменить большую часть высадок на сушу, чтобы вовремя добраться до Антарктиды и к 3 декабря прийти в аргентинскую Ушуайю. При этом компания, организовавшая путешествие, отказалась компенсировать полную стоимость отдыха, пообещав вернуть 50% или предоставить скидку в 65% на следующий круиз. Наталья Литвинова, которая копила на поездку три года, не согласилась с этими условиями. Она заявила, что согласится на уступку от компании, если ей предоставят ваучер сроком на два года с возможностью выбора этого же круиза. Судя по всему, туроператор пошёл навстречу россиянке и согласился с её требованиями.