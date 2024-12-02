«Всё было не зря»: Голодавшая на круизе в Антарктиду россиянка добилась компенсации

Жительница Волгограда Наталья Литвинова, голодавшая пять дней на лайнере SH Diana по пути в Антарктиду, сообщила, что не имеет больше претензий к организаторам тура. По словам россиянки, конфликт удалось урегулировать мирным способом.

«Рада сообщить, что всё разрешилось. Достигнута договорённость с компанией, которая меня устроила. Инцидент исчерпан. Претензий с моей стороны больше нет. Большое спасибо за помощь», — заявила Литвинова в беседе с «Газетой.Ru».