Трамп: США ещё не приступили ко второй и третьей фазам давления на Россию

Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможных новых санкциях в отношении Российской Федерации. По его словам, Вашингтон ещё не приступил ко «второй и третьей фазам» давления на Москву.

В ходе встречи республиканца с польским президентом Каролем Навроцким в Белом доме один из журналистов заявил, что США не выполнили ультиматумы, выдвинутые России, несмотря на отсутствие серьёзного прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Президент США категорически отверг эти обвинения, указав на введение тарифов на товары из Индии, которая импортирует энергоресурсы российского происхождения.

Хозяин Белого дома добавил, что ещё не приступил ко второй и третьей фазам давления на Российскую Федерацию. Кроме того, Трамп выразил своё раздражение журналисту, задавшему этот вопрос, посоветовав ему сменить профессию.