3 сентября, 22:06

Звезду «Уральских пельменей» Дылдину не пустили на премьеру фильма, в котором она снималась

Илану Дылдину не пустили на красную дорожку на премьере фильма Колбаса

Илана Дылдина. Обложка © Telegram / ИЛАНА

Звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина столкнулась с неожиданным инцидентом: актрису не пустили на красную дорожку на премьере фильма «Колбаса», в котором она снималась. Об этом Дылдина сообщила в соцсетях.

Сотрудник службы безопасности не узнал актрису и не поверил её аргументам о съёмках в фильме. Несмотря на благополучное разрешение конфликта, настроение Дылдиной было испорчено.

«Всё же попала на дорожку», — отчиталась она перед поклонниками.

