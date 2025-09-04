Мессенджер MAX
3 сентября, 21:44

Силы ПВО за час уничтожили пять беспилотников над Ростовской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В ночь с 3 на 4 сентября силы противовоздушной обороны отразили удар беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Ростовскую область. Такой информацией делится Министерство обороны России.

Отмечается, что в период с 23:00 до полуночи расчёты ПВО сбили в воздушном пространстве региона пять БПЛА самолётного типа.

«3 сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Сырский пожаловался, что российские дроны заставили ВСУшников забиться под землю
Ранее в МО РФ сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по объектам Вооружённых сил Украины в ночь на среду, 3 сентября. Целью атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливной инфрастуктуры, которые используются для нужд украинской армии. В ведомстве отметили, что все назначенные цели удалось поразить.

