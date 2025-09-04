Мессенджер MAX
3 сентября, 22:29

Астероид размером с Челябинский метеорит пролетел в 200 тысячах км от Земли

Астероид 2025 QD8 диаметром около 22 метров пролетел на расстоянии примерно 200 тысяч километров от Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Объект впервые был зафиксирован 18 августа 2025 года. До этого момента сведения о нём отсутствовали. По оценкам специалистов, размеры астероида сопоставимы с метеоритом, обрушившимся на Челябинск в феврале 2013 года. Учёные подчеркнули, что сближение не представляло угрозы для планеты. Астероид прошёл на расстоянии примерно 0,6 дистанции до Луны и в настоящее время продолжает движение внутри её орбиты.

А ранее по Земле ударило облако солнечной плазмы, возникшее в результате сильной вспышки — началась магнитная буря начального уровня G1. Солнечное вещество, выброшенное во время вспышки М2.76, двигалось к Земле со скоростью 650 км/с.

