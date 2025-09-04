План Ковёр введён в аэропортах Волгограда и Сочи

Временные ограничения на полёты введены в воздушных гаванях Волгограда и Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Волгоград, Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.