Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 22:36

План Ковёр введён в аэропортах Волгограда и Сочи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты введены в воздушных гаванях Волгограда и Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Волгоград, Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Слюсарь: Снаряд попал на крышу станции в Ростовской области, никто не пострадал
Слюсарь: Снаряд попал на крышу станции в Ростовской области, никто не пострадал

Ранее силы противовоздушной обороны отразили удар беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Ростовскую область. В период с 23:00 до полуночи расчёты ПВО сбили в воздушном пространстве региона пять БПЛА самолётного типа.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar