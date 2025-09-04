Трутнев: Дальневосточную надбавку планируют продлить до 2035 года
Юрий Трутнев. Обложка © Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в ДФО
Правительство РФ планирует продлить «дальневосточную надбавку» до 2035 года. Об этом сообщил журналистам полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Он уточнил, что рассматривается продление меры, которая снижает розничные тарифы на электроэнергию в регионах Дальнего Востока, где цены традиционно превышают средние показатели по стране.
Кроме того, пресс-служба полпреда отметила, что продление надбавки с частичной корректировкой позволит поддерживать доступность электроэнергии для наиболее уязвимых слоёв населения. А финансовые ресурсы, формируемые за счёт надбавки, будут направлены на обновление энергетической инфраструктуры в изолированных энергосистемах и локальных районах.
Ранее директор Департамента Минфина РФ Алексей Яковлев заявил, что дискуссию по поводу возможных изменений в программе «Семейная ипотека» сейчас ведут Минфин и Минтруд России. Меры направлены на повышение доступности жилья для семей с детьми путём возможного увеличения максимальной суммы кредита. Сейчас действующие ограничения составляют 6 млн рублей в большинстве регионов и 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других территорий.