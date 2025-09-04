Мессенджер MAX
3 сентября, 23:33

Трутнев: Дальневосточную надбавку планируют продлить до 2035 года

Юрий Трутнев. Обложка © Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в ДФО

Правительство РФ планирует продлить «дальневосточную надбавку» до 2035 года. Об этом сообщил журналистам полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Он уточнил, что рассматривается продление меры, которая снижает розничные тарифы на электроэнергию в регионах Дальнего Востока, где цены традиционно превышают средние показатели по стране.

Кроме того, пресс-служба полпреда отметила, что продление надбавки с частичной корректировкой позволит поддерживать доступность электроэнергии для наиболее уязвимых слоёв населения. А финансовые ресурсы, формируемые за счёт надбавки, будут направлены на обновление энергетической инфраструктуры в изолированных энергосистемах и локальных районах.

