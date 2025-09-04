Мессенджер MAX
3 сентября, 23:16

Депутат Крупник предложил ввести наказание за злоупотребление медпомощью

Обложка © Life.ru

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой ввести наказание для пациентов, злоупотребляющих медпомощью и препятствующих работе медиков. Такой информацией делится RT, ссылаясь на текст обращения, адресованного главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Как отмечают врачи и фельдшеры, некоторые россияне воспринимают вызов скорой помощи как особое право, позволяющее им вмешиваться в работу медиков и оказывать сопротивление вплоть до оскорблений или физического насилия. Похожие случаи бывают в больницах и поликлиниках, подчёркивает чиновник.

«Такие пациенты требуют особых условий, врачей определённых религиозных взглядов, отказываются от соблюдения лечебного режима и подрывают внутреннюю дисциплину и порядок», — продолжил парламентарий.

По его мнению, подобное поведение подрывает усилия властей, направленные на улучшение медицины в России. В связи с этим Крупник просит министра здравоохранения рассмотреть возможность внедрения административной ответственности за злоупотребление медицинской помощью и препятствование работе врачей.

Ранее нарколог Василий Шуров предупредил, что только квалифицированный медицинский персонал с соответствующим образованием или лицензией имеет право ставить капельницы. В противном случае, по его словам, пациенты рискуют своим здоровьем или даже жизнью. Врач подчеркнул опасность обращения к так называемым «чёрным капельникам». В идеале, для проведения инфузионной терапии следует вызвать бригаду скорой помощи или врача с лицензией, несущего ответственность за свои действия.

