Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у Алеутских островов в США

У Алеутских островов (штат Аляска, США) произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 1 537 километрах к юго-западу от Анкориджа (население около 298 тысяч человек). Очаг залегал на глубине 54 километров.