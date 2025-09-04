Мессенджер MAX
3 сентября, 23:18

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у Алеутских островов в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

У Алеутских островов (штат Аляска, США) произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 1 537 километрах к юго-западу от Анкориджа (население около 298 тысяч человек). Очаг залегал на глубине 54 километров.

Россия предоставит помощь Афганистану после землетрясения, унёсшего 800 жизней
Ранее сообщалось, что в ночь на 31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0, ставшее одним из самых разрушительных в регионе. В результате происшествия погибли более 1,1 тысячи человек, свыше 3,2 тысячи получили ранения. Стихия разрушила более 8 тысяч жилых домов. Около 30 тысяч местных жителей получили гуманитарную помощь.

