В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на полёты

Ранее стало известно, что авиакомпании «Ангара» могут запретить полёты после крушения Ан-24. Как сообщил глава ведомства Виктор Гулин в письме на имя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, более половины самолётов перевозчика эксплуатируются с нарушениями правил поддержания лётной годности. При этом даже после временного запрета полётов для 18 из 28 машин «Ангара» не устранила проблемы. В июле Росавиация уже лишила «Ангару» сертификата на техническое обслуживание самолётов. Если перевозчик продолжит использовать машины без обслуживания, это грозит аннулированием сертификата эксплуатанта.