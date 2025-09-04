Мессенджер MAX
3 сентября, 23:27

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что авиакомпании «Ангара» могут запретить полёты после крушения Ан-24. Как сообщил глава ведомства Виктор Гулин в письме на имя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, более половины самолётов перевозчика эксплуатируются с нарушениями правил поддержания лётной годности. При этом даже после временного запрета полётов для 18 из 28 машин «Ангара» не устранила проблемы. В июле Росавиация уже лишила «Ангару» сертификата на техническое обслуживание самолётов. Если перевозчик продолжит использовать машины без обслуживания, это грозит аннулированием сертификата эксплуатанта.

Алена Пенчугина
