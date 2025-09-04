Мессенджер MAX
Вэнс: Власти США на данный момент не планируют ввод Нацгвардии в Чикаго

У федерального руководства США нет срочных планов ввода Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с преступностью. Об этом заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов.

«Я позволю президенту говорить об этом. Послушайте, неотложных планов нет», — сказал Вэнс.

При этом он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп имеет юридическую обязанность по защите американских граждан в любом городе, включая Чикаго, и заинтересован в сотрудничестве с губернатором Иллинойса по данному вопросу.

Трамп пригрозил Чикаго федеральным контролем из-за криминала
Трамп пригрозил Чикаго федеральным контролем из-за криминала

Ранее губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер ответил Дональду Трампу на его инициативу ввести войска Национальной гвардии в Чикаго. Прицкер заявил, что жители города не желают видеть военных на улицах и что республиканец пытается давить на губернаторов. Он также резко раскритиковал политику хозяина Белого дома, отметив урезание финансирования программ по предотвращению насилия и допуск оборота оружия.

