Вэнс: Власти США на данный момент не планируют ввод Нацгвардии в Чикаго

У федерального руководства США нет срочных планов ввода Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с преступностью. Об этом заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс, отвечая на вопросы журналистов.

«Я позволю президенту говорить об этом. Послушайте, неотложных планов нет», — сказал Вэнс.

При этом он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп имеет юридическую обязанность по защите американских граждан в любом городе, включая Чикаго, и заинтересован в сотрудничестве с губернатором Иллинойса по данному вопросу.