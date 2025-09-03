Губернатор Иллинойса дерзко ответил Трампу на предложение отправить армию в Чикаго

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер публично ответил президенту США Дональду Трампу на его инициативу ввести войска национальной гвардии в Чикаго. По словам политика, жители города не желают видеть военных на улицах.

Прицкер отметил, что американский лидер, делая громкие заявления, пытается давить на губернаторов.

«Мне известно, что президент Трамп любит появляться на телевидении и умолять меня позвонить ему и попросить у него войска. Я нахожу это невероятно странным, поскольку Чикаго не хочет видеть военнослужащих на наших улицах», — сказал он.