Губернатор Иллинойса дерзко ответил Трампу на предложение отправить армию в Чикаго
Губернатор Иллинойса Прицкер: Жители Чикаго не хотят видеть армию на улицах
Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер публично ответил президенту США Дональду Трампу на его инициативу ввести войска национальной гвардии в Чикаго. По словам политика, жители города не желают видеть военных на улицах.
Прицкер отметил, что американский лидер, делая громкие заявления, пытается давить на губернаторов.
«Мне известно, что президент Трамп любит появляться на телевидении и умолять меня позвонить ему и попросить у него войска. Я нахожу это невероятно странным, поскольку Чикаго не хочет видеть военнослужащих на наших улицах», — сказал он.
Губернатор также резко раскритиковал политику республиканца, заявив, что хозяин Белого дома — «последний человек в Америке, который заботится о семьях в южной и западной частях Чикаго». По его словам, вместо реальной помощи американский лидер урезает финансирование программ по предотвращению насилия и допускает массовый оборот оружия.
Ранее Дональд Трамп заявил о планах ввести силы Национальной гвардии в Чикаго для борьбы с рекордным уровнем преступности. По его словам, единственным способом стабилизировать ситуацию является привлечение национальной гвардии. Президент заявил, что войска должны быть введены в город «в кратчайшие сроки». Губернатора Прицкера американский лидер назвал «психом» из-за его отказа от федеральной помощи в борьбе с преступностью.