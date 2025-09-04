Кудерметова не смогла выйти в финал US Open в парном разряде
Вероника Кудерметова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / v.kudermetova
Теннисистка из России Вероника Кудерметова и спортсменка из Бельгии Элизе Мертенс не вышли в финал US Open в парном разряде. Соревнования проходят в Нью-Йорке.
Финальный розыгрыш. Видео © X / USTA
В решающем матче за выход в финал Кудерметова и Мертенс, посеянные четвёртыми, потерпели поражение от американки Тейлор Таунсенд и чешки Катерины Синяковой, лидировавших в посеве, со счётом 3:6, 6:7 (3:7).
Ранее Вероника Кудерметова проиграла спортсменке из Индонезии Джанис Чен в матче первого круга Открытого чемпионата США. Матч, прошедший в Нью-Йорке, продолжался три сета и завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Чен.