Кудерметова не смогла выйти в финал US Open в парном разряде

Теннисистка из России Вероника Кудерметова и спортсменка из Бельгии Элизе Мертенс не вышли в финал US Open в парном разряде. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Финальный розыгрыш. Видео © X / USTA

В решающем матче за выход в финал Кудерметова и Мертенс, посеянные четвёртыми, потерпели поражение от американки Тейлор Таунсенд и чешки Катерины Синяковой, лидировавших в посеве, со счётом 3:6, 6:7 (3:7).