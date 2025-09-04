Захарова: Лавров встретится с представителями арабских стран в Сочи 11 сентября
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 сентября в Сочи примет участие в очередном раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ВЭФ. Предыдущая встреча в данном формате состоялась в Эр-Рияде в сентябре прошлого года. Ожидается проведение пленарного заседания.
«11 сентября в Сочи глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в восьмом раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива», — сообщила дипломат.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября этого года.
Ранее сообщалось, что в рамках Восточного экономического форума Фонд «Инносоциум» запустит масштабный культурный проект «Душа России». Этот проект призван продемонстрировать единство в культурном многообразии народов России. Открытие фестиваля «Владивостокские сезоны» совпадёт с иммерсивным концертом «Душа России. Россия — миру», в котором примут участие исполнители из России и Китая. Также в рамках проекта планируется более 70 кинопоказов художественных и анимационных фильмов.