Сегодня утром жители Хабаровска наблюдали облачное цунами

По словам местных жителей, редкое природное явление было видно из разных районов города. Специалисты пояснили, что такие облака образуются из-за суперячейковой грозы и возникают только при особых условиях: при сильном нагреве моря и сочетании тёплого влажного воздуха на рассвете или закате.

Ранее астероид 2025 QD8 диаметром около 22 метров пролетел на расстоянии примерно 200 тысяч километров от Земли. Объект впервые был зафиксирован 18 августа 2025 года. До этого момента сведения о нём отсутствовали. По оценкам специалистов, размеры астероида сопоставимы с метеоритом, обрушившимся на Челябинск в феврале 2013 года. Учёные подчеркнули, что сближение не представляло угрозы для планеты.