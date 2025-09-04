Life.ru выяснил, когда будет выгоднее покупать квартиры

Первый заместитель гендиректора ФСК «Регион» Роман Капинос прогнозирует отсутствие предпосылок для снижения цен на недвижимость. По его словам, рабочая сила и материалы дорожают, также оказывает влияние инфляционный фактор. Об этом он рассказал Life.ru на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Первый заместитель гендиректора ФСК «Регион» Роман Капинос. Видео © Life.ru

Эксперт подчеркнул, что не существует ни одного макроэкономического фактора, который позволил бы сказать, что будет удешевление составляющих компонентов многоквартирного дома.

«Ни по бетону, ни по металлу, ни по инженерным системам, ни по, собственно, стоимости труда. Вот ни одного факта не существует. Причём это не только российская, это вообще мировая стандартность. <...> Поэтому с точки зрения инфляционного отдаления всё будет только дороже, к сожалению», — сообщил Капинос.

В заключение эксперт порекомендовал приобретать жилье сейчас, пока ещё доступны различные программы рассрочки и скидки.