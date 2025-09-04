Стало известно, какой регион РФ лидирует по психическим заболеваниям
НАО возглавил рейтинг регионов по заболеваемости психическими расстройствами
Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских территорий по числу впервые выявленных психических расстройств за 2024 год. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав РФ. Показатель региона составил 703,4 случая на каждые 100 тысяч жителей.
На втором месте оказалась Архангельская область — 697,4, третье место заняла Республика Карелия с 556,3 случая на 100 тысяч человек. В пятёрку вошли Республика Мордовия (554) и Ямало-ненецкий автономный округ (551,6). Низший уровень заболеваемости зарегистрирован в Чеченской Республике — 42,8, затем следуют Севастополь с 73,7 и Брянская область — 96,8 на 100 тысяч населения.
Ранее учёные установили, что супруги передают друг другу психические расстройства. Специалисты из Соединённых Штатов, Тайваня и Дании провели исследование, охватившее около 5 миллионов тайваньских и 1,3 миллиона шведских и датских супружеских пар. Результаты выявили, что психические отклонения у супругов встречаются значительно чаще, чем можно было бы ожидать случайно. Наличие такого диагноза у одного из партнёров существенно повышает вероятность его обнаружения у другого.