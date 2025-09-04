Стало известно, какой регион РФ лидирует по психическим заболеваниям

Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских территорий по числу впервые выявленных психических расстройств за 2024 год. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав РФ. Показатель региона составил 703,4 случая на каждые 100 тысяч жителей.

На втором месте оказалась Архангельская область — 697,4, третье место заняла Республика Карелия с 556,3 случая на 100 тысяч человек. В пятёрку вошли Республика Мордовия (554) и Ямало-ненецкий автономный округ (551,6). Низший уровень заболеваемости зарегистрирован в Чеченской Республике — 42,8, затем следуют Севастополь с 73,7 и Брянская область — 96,8 на 100 тысяч населения.