Битцевский маньяк Пичушкин заявил, что потерял время в колонии
Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС / Юрий Машков
При рассмотрении ходатайства о переводе из колонии «Полярная сова» в колонию ближе к Москве осуждённый на пожизненный срок Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», заявил о напрасно потерянном времени. Об этом свидетельствуют материалы суда, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».
По мнению Пичушкина, разрешение вопроса через суд привело к потере нескольких месяцев. Это создало дополнительный риск усугубления течения болезней, добавил маньяк.
Ранее медицинский персонал колонии строгого режима «Полярная сова» закончил оценку самочувствия Александра Пичушкина. По итогам проведённой экспертизы установлено, что состояние его здоровья не препятствует дальнейшему содержанию в этом исправительном учреждении. Напомним, маньяк был приговорён за серию убийств 49 человек, совершённых в Москве в период с 1992 по 2006 год.