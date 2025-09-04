Битцевский маньяк Пичушкин заявил, что потерял время в колонии

При рассмотрении ходатайства о переводе из колонии «Полярная сова» в колонию ближе к Москве осуждённый на пожизненный срок Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», заявил о напрасно потерянном времени. Об этом свидетельствуют материалы суда, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

По мнению Пичушкина, разрешение вопроса через суд привело к потере нескольких месяцев. Это создало дополнительный риск усугубления течения болезней, добавил маньяк.