4 сентября, 02:29

Битцевский маньяк Пичушкин заявил, что потерял время в колонии

Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС / Юрий Машков

При рассмотрении ходатайства о переводе из колонии «Полярная сова» в колонию ближе к Москве осуждённый на пожизненный срок Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», заявил о напрасно потерянном времени. Об этом свидетельствуют материалы суда, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

По мнению Пичушкина, разрешение вопроса через суд привело к потере нескольких месяцев. Это создало дополнительный риск усугубления течения болезней, добавил маньяк.

Мать Битцевского маньяка заявила, что не может навещать его в колонии

Ранее медицинский персонал колонии строгого режима «Полярная сова» закончил оценку самочувствия Александра Пичушкина. По итогам проведённой экспертизы установлено, что состояние его здоровья не препятствует дальнейшему содержанию в этом исправительном учреждении. Напомним, маньяк был приговорён за серию убийств 49 человек, совершённых в Москве в период с 1992 по 2006 год.

