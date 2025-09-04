Захарова: Россия отвергает обсуждение иностранной интервенции на Украине

Россия не намерена обсуждать в какой-либо форме иностранную интервенцию на Украине, поскольку считает это неприемлемым и подрывающим безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ВЭФ.

«Это нужно им (Западу. — Прим. Life.ru) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции», — сказала дипломат.