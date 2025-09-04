Захарова: Россия отвергает обсуждение иностранной интервенции на Украине
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Россия не намерена обсуждать в какой-либо форме иностранную интервенцию на Украине, поскольку считает это неприемлемым и подрывающим безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ВЭФ.
«Это нужно им (Западу. — Прим. Life.ru) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции», — сказала дипломат.
Ранее Мария Захарова уточнила, что любая помощь Украине только продлевает агонию киевского режима. Также дипломат задалась вопросом, каким образом военная помощь Киеву соотносится с риторикой о мире, дипломатическом урегулировании и сокращении конфликтного потенциала. Она выразила уверенность, что поставки вооружений идут вразрез с заявленными целями.