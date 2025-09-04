Мессенджер MAX
Захарова: Россия отвергает обсуждение иностранной интервенции на Украине

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Россия не намерена обсуждать в какой-либо форме иностранную интервенцию на Украине, поскольку считает это неприемлемым и подрывающим безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ВЭФ.

«Это нужно им (Западу. — Прим. Life.ru) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции», — сказала дипломат.

Захарова сообщила, что гарантии безопасности для Украины неприемлемы

Ранее Мария Захарова уточнила, что любая помощь Украине только продлевает агонию киевского режима. Также дипломат задалась вопросом, каким образом военная помощь Киеву соотносится с риторикой о мире, дипломатическом урегулировании и сокращении конфликтного потенциала. Она выразила уверенность, что поставки вооружений идут вразрез с заявленными целями.

