4 сентября, 04:04

В Совете Федерации Life.ru рассказали, какая важнейшая задача стоит перед Дальним Востоком

Сенатор Широков: Дальний Восток должен переманить миграционные потоки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Заместитель председателя комитета Совета Федерации Анатолий Широков заявил о необходимости превращения западного миграционного дрейфа с Дальнего Востока в восточный, чтобы россияне и жители других стран связывали своё будущее с этим регионом. Об этом сенатор сообщил Life.ru на полях ВЭФ.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации Анатолий Широков. Видео © Life.ru

«Важнейшая задача — сделать так, чтобы западный миграционный дрейф с территории Дальнего Востока на Запад, — превратился в восточный миграционный дрейф. Чтобы россияне и жители других стран приезжали жить и работать на Дальний Восток и связывали свои жизненные перспективы, интересы детей и внуков с этим регионом», — сказал Широков.

Он также выразил надежду на то, что Арктика через 10-12 лет станет более тёплой и пригодной для жизни. Сенатор подчеркнул необходимость развития транспортной коммуникации, производственной территории и портовой инфраструктуры в Арктической зоне. Он уверен, что в Арктике нет необходимости строить мегаполисы, вся инфраструктура для жизни должна быть менее обширной, но более эффективной. По его мнению, работать в Арктике должно быть интересно, выгодно и почётно.

На ВЭФ-2025 покажут иммерсивный концерт и устроят масштабную кинопремьеру

Ранее Life.ru писал, что на Восточном экономическом форуме торжественно открылась юбилейная выставка «Улица Дальнего Востока». Экспозиция символизирует любовь к Дальневосточным регионам и демонстрирует их преобразования. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о реализации инвестиционных проектов, строительстве социальных объектов и модернизации инфраструктуры в макрорегионе, благодаря объявлению развития Дальнего Востока национальным приоритетом.

Ольга Годуненко
